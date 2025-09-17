Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Nazionale, Gattuso in visita al Torino: incontro con Baroni e la squadra

17 Set 2025 - 17:24

Dopo la visita di ieri al Genoa, dodicesima tappa questa mattina per Rino Gattuso del tour presso i centri sportivi dei club di Serie A. Accompagnato da uno dei suoi assistenti, Luigi Riccio, e dal segretario organizzativo del Club Italia Mauro Vladovich, il Ct ha fatto visita al Torino, venendo accolto allo stadio Filadelfia dal responsabile dell'Area Tecnica della società Davide Vagnati, dal direttore operativo Alberto Barile, dal collaboratore dell'Area Tecnica Emiliano Moretti e dal team manager Alessandro Andreini. Gattuso, che ieri sera era in tribuna allo Juventus Stadium per l'esordio dei bianconeri in Champions League con il Borussia Dortmund, ha quindi assistito alla seduta di allenamento della squadra, salutando i calciatori e i membri dello staff per poi fermarsi a pranzo con il tecnico Marco Baroni e la dirigenza granata. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:53
DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

01:50
Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

01:58
Le migliori parate

Le migliori parate

01:32
Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

01:45
Stasera Psg-Atalanta

Stasera Psg-Atalanta

00:46
Amsterdam live

Amsterdam live

01:33
Dumfries riparte così

Dumfries riparte così

01:30
Domani City-Napoli

Verso City-Napoli: le ultime

01:47
Assalto all'Europa

Napoli all'assalto dell'Europa

02:03
Chivu verso Ajax-Inter

Chivu verso Ajax-Inter

01:01
MCH VELEZ-RACING 0-1 LIBERTADORES MCH

Velez-Racing 0-1 gol di Adrian "Maravilla" Martinez

01:35
DICH BREMER POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Bremer: "Quando si prende 4 gol c'è sempre qualcosa da migliorare"

02:01
CONF. TUDOR POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "Vedo un grande spirito che è un bel segnale"

02:29
DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

02:05
DICH DUMFRIES PRE AJAX DICH

Dumfries: "La realtà è che delle prime tre gare ne abbiamo perse due"

02:53
DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

I più visti di Calcio

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:24
Nazionale, Gattuso in visita al Torino: incontro con Baroni e la squadra
16:53
Pisa, Nzola: "Qui posso fare meglio che allo Spezia. Io e Meister anche insieme"
16:45
Fiorentina, ecco Lamptey: "Tutti dalla stessa parte per raggiungere i nostri obiettivi"
16:02
Fallimento Pistoiese, disposte tre misure cautelari
15:10
Parma, Valeri: "Cancelliamo Cagliari e pensiamo alla Cremonese"