Parma, Valeri: "Cancelliamo Cagliari e pensiamo alla Cremonese"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta di Parma, Emanuele Valeri ha commentato la sconfitta contro il Cagliari e incoraggiato i suoi compagni di squadra in vista della prossima giornata di Serie A. Queste le parole del terzino del Parma: "Ci è mancata la concretezza che invece hanno avuto i nostri avversari. Non rimpiango nulla, abbiamo fatto una grandissima partita ma sappiamo che alcune volte il calcio è così. Ora dobbiamo cancellare la buona prestazione e pensare immediatamente alla trasferta di domenica contro la Cremonese che per noi è molto importante". Sul tecnico gialloblu ha poi aggiunto: "Cuesta ha portato grande positività e agonismo: vuole sempre tanto e di più da ogni partita. Non si accontenta mai e punta a fare crescere costantemente i suoi giocatori".