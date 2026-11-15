Tragedia al Vito Di Marco di Cammarata: muore un tifoso durante Kamarat-Akragas, partita sospesa

Una domenica di sport e passione si è trasformata in tragedia allo stadio "Vito Di Marco" (o dei Salaci) di Cammarata, dove la sfida del girone A di Eccellenza siciliana tra Kamarat e Akragas è stata definitivamente sospesa a pochi minuti dal termine. Intorno al 70° minuto di gioco, con il risultato fermo sullo 0-0, un sostenitore della squadra di casa è stato colto da un grave e improvviso malore mentre si trovava in tribuna.