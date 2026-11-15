ECCELLENZA

Tragedia al Vito Di Marco di Cammarata: muore un tifoso durante Kamarat-Akragas, partita sospesa

Inutili i soccorsi e l'atterraggio dell'elisoccorso sul terreno di gioco per salvare l'uomo, i biancazzurri si sono stretti con commozione attorno ai familiari e agli amici dello scomparso

di Redazione Sportmediaset
15 Nov 2026 - 20:08
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Una domenica di sport e passione si è trasformata in tragedia allo stadio "Vito Di Marco" (o dei Salaci) di Cammarata, dove la sfida del girone A di Eccellenza siciliana tra Kamarat e Akragas è stata definitivamente sospesa a pochi minuti dal termine. Intorno al 70° minuto di gioco, con il risultato fermo sullo 0-0, un sostenitore della squadra di casa è stato colto da un grave e improvviso malore mentre si trovava in tribuna.

La gravità della situazione ha richiesto l'attivazione immediata dei soccorsi sanitari: sul posto è intervenuto anche un elisoccorso, atterrato direttamente al centro del terreno di gioco per consentire le manovre di rianimazione e il disperato tentativo di salvataggio. Nonostante il tempestivo intervento del personale medico e di sicurezza, per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere.

L'episodio ha gettato nello sconforto l'intero impianto, provocando momenti di profonda tensione e isolamento delle comunicazioni che inizialmente avevano generato confusione sul risultato finale ufficiale. Di fronte al tragico evento, il direttore di gara ha decretato la sospensione definitiva dell'incontro. I minuti rimanenti saranno recuperati in data da destinarsi, come stabilito dai comunicati ufficiali della Lega.

Il cordoglio delle società

 Nelle ore successive si sono susseguiti i messaggi di cordoglio da parte dei club. L'Akragas Slp, attraverso una nota ufficiale diffusa in serata, ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia a nome di tutta la comunità biancazzurra, ringraziando il personale sanitario e di sicurezza intervenuto.

La SSD Kamarat 1972 ha voluto ricordare lo sfortunato tifoso con commozione: la vittima era Domenico Sciacchitano, che l'indomani avrebbe compiuto 63 anni ed era andato allo stadio per sostenere la sua squadra. La società, in segno di profondo lutto, ha proclamato la sospensione immediata della comunicazione e delle pubblicazioni social fino a data da destinarsi, stringendosi attorno ai familiari.

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