Giroud: "Fortunato ad aver giocato nel Milan"

In un'intervista rilasciata a L'Equipe, l'ex attaccante del Diavolo Olivier Giroud ha raccontato i suoi ricordi rossoneri. Queste le parole del calciatore del Lille: "Recentemente ho rivisto una foto di me di quando ero piccolo nella mia camera con il poster del Milan. Era ovvio! Mi sento fortunato ad aver potuto giocare un ruolo di primo piano nei club che tifavo da bambino, a lottare per i titoli. Ed è quello che voglio fare anche qui, con il Lille. Con il Paris è difficile puntare alla vittoria della Ligue 1, ma ci sono altre competizioni. Voglio vincere anche con questo club".