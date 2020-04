Totti irrompe nella lezione online di una scuola di Albino

OSPITE SPECIALE

Sorpresa di Francesco Totti ai ragazzi di una scuola di Albino, provincia di Bergamo, una delle zone più colpite dal coronavirus. L’ex numero 10 della Roma è entrato questo pomeriggio nel portale online dove gli studenti, circa 600 di elementari e medie, stavano facendo lezione con il sistema della didattica a distanza ed è rimasto collegato con loro per circa un'ora. "Faccio il tifo per tutti voi" le sua parole di vicinanza.

“Faccio il tifo per tutti voi. È il momento di fare sacrifici, anche se è difficile - le parole riportate da Gazzetta.it -. So che è dura, ma così facendo raggiungeremo il nostro obiettivo”. Felicissimo ed emozionato, come i suoi sorpresi interlocutori, l'ex dirigente giallorosso ha anche detto di apprezzare "il lavoro di Gasperini e dell'Atalanta, una grande squadra".