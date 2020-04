Totti e Del Piero, assist a vicenda: "Potremmo ancora dire la nostra in campo"

IL SIPARIETTO

"Potremo ancora dire la nostra". Parola di Francesco Totti, protagonista con Alessandro Del Piero di un simpatico siparietto. Rivali nelle tante sfide fra Roma e Juventus, amici e compagni di squadra nell'indimenticabile cavalcata ai Mondiali del 2006. Tanti i ricordi snocciolati, fra una battuta e una incursione di altri campioni come Gigi Buffon, Paolo Maldini e Javier Zanetti. "Con Totti c'è sempre stato grande rispetto reciproco e ammirazione, siamo stati avversari ma con il passare degli anni siamo diventati amici. E' stato bello rappresentare qualcosa di importante per i nostri club, ma credo per tutto il calcio italiano", ha detto Del Piero da Los Angeles. "Penso che avremmo potuto coesistere (in Nazionale), perché eravamo simili ma in alcuni aspetti diversi", ha detto Totti. "Personalmente ho un grande rammarico di aver giocato poco con Francesco", ha confermato Del Piero.

Capitani e bandiere delle rispettive squadre di club, Totti e Del Piero sono stati accomunati da testimonianze di grande ammirazione ricevute anche negli stadi avversari (San Siro per l'ex numero 10 della Roma, il Bernabeu per Pinturicchio). Indimenticabile, però, per entrambi il saluto del pubblico romanista e juventino nel giorno del loro addio. "Per me è stata una giornata particolare, forse la metto addirittura davanti alla vittoria dello Scudetto e del Mondiale. Non ho mai provato quelle sensazioni, davanti all'amore di quella gente che piangeva", ha ammesso Totti a Sky. "L'onda emotiva a un certo punto ti travolge, anche se puoi essere preparato vedere la reazione della gente è stato una cosa imbarazzante", gli ha fatto eco Del Piero.

Pochi i rimpianti di due carriere irripetibili, una è non aver mai vinto il Pallone d'Oro. "Mi sarebbe piaciuto, è l'ambizione di tutti i giocatori anche se per me era più difficile giocando nella Roma", ha detto Totti. "In un paio di anni sono stato molto vicino, ma non ho molti rimpianti. Poteva accadere, ma non è una cosa che mi toglie il sonno", ha replicato Del Piero