Torneo di Viareggio: 3-0 a tavolino per il Toro con l'Internacional

Il Torino ha vinto 3-0 a tavolino la sfida contro l'Internacional di Porto Alegre agli ottavi di finale del Torneo di Viareggio: è questa la decisione del Giudice Sportivo dopo aver analizzato il referto arbitrale. La gara era stata interrotta alla fine del primo tempo, quando i brasiliani hanno deciso di abbandonare il campo dopo l'espulsione di un loro calciatore, Kaua. Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare la reazione dell'Internacional è stato un presunto insulto a sfondo razzista da parte di qualche avversario. L'arbitro, però, non ha ravvisato nulla, di conseguenza ha segnalato semplicemente l'abbandono della gara dei brasiliani: da qui la decisione è di assegnare la vittoria per 3-0 a tavolino. Così il Toro prosegue la sua avventura e ai quarti di finale troverà la Ternana, con la gara secca in programma giovedì alle 15 a Pontedera.