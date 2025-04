Torneo “Davide Astori” 2025: presentata a Firenze la terza edizione

Emozione, sport e memoria: è stata presentata ieri all’US Affrico la terza edizione del Torneo “Davide Astori”, in programma dal 31 maggio al 2 giugno. Un evento dedicato al ricordo dell’ex capitano della Fiorentina, scomparso nel 2018 ma ancora oggi amatissimo da tifosi, ragazzi e addetti ai lavori.



“La condivisione sarà il filo conduttore di questa edizione – ha spiegato Valeria Pisacchi, presidente US Affrico – perché lo sport unisce e insegna a crescere insieme.” Commosso anche l’intervento del DG Luca Giotti: “Davide ha lasciato un’eredità di affetto e valori. Questo torneo è il nostro modo per onorarla ogni anno.” Sulla stessa linea il DT Renato Buso: “Rispetto: è questo il valore che vogliamo trasmettere ai giovani, come faceva Davide con il suo esempio.”



Nel torneo maschile, 16 squadre tra cui Fiorentina, Prato, Pontedera, Pistoiese. Novità assoluta la sezione femminile, con Affrico, Siena, Tau e Livorno in un girone unico. Un torneo che va oltre il campo: perché ricordare Davide Astori significa promuovere un’idea di sport fatta di cuore, educazione e rispetto.