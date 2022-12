Torna Les Vêtements de Football con un libro fotografico

l'anniversario

Il progetto di nss sports che celebra la maglia da calcio dandole una nuova vita avvicinandola al mondo della moda

© ufficio-stampa A cinque anni dal primo drop e in concomitanza con il 10imo anniversario di nss magazine, torna Les Vêtements de Football, il progetto di nss sports che celebra la maglia da calcio dandole una nuova vita avvicinandola al mondo della moda. Per festeggiare l’anniversario nss ha realizzato un libro che raccontasse ogni aspetto della storia d’amore chiamata Les Vêtements de Football, acquistabile in pre-order dal 5 Dicembre sullo store di nss.

Stampando per la prima volta su carta le immagini e gli scatti di ogni drop realizzato e aggiungendo due editoriali dedicati alla nuova collezione ispirata al ritorno del trend Y2K, raccontata da due autentici pionieri del rapporto tra moda e calcio a cavallo del Millennio: Djibril Cissé e Francesco Coco. Il libro fotografico Les Vêtements de Football 2017 - 2022 propone una riflessione su com’è cambiata la nostra relazione verso le maglie da calcio durante questi cinque anni in un momento in cui la cultura del bootleg e il rapporto tra calcio e moda hanno raggiunto il loro apice.

© ufficio-stampa

Insieme al libro verrà rilasciato un nuovo drop di LVDF, The Anniversary Issue, una collezione di maglie da calcio con grafiche e applicazioni aggiornate, ma che mantengono l’idea e l’identità che ha sempre rappresentato Les Vêtements de Football. Il drop The Anniversary Issue sarà disponibile sempre dal 5 Dicembre sullo store di nss.