Torna il Pallone d'Oro: la premiazione il 29 novembre

Il Pallone d'Oro verrà assegnato il 29 novembre a Parigi, dopo un anno senza vincitori: lo ha annunciato oggi la rivista France Football. La cerimonia sarà presentata da Didier Drogba e si svolgerà al Theatre du Chatelet alle 20:30. Lì verranno assegnati il Pallone d'Oro maschile e femminile, il trofeo Kopa per il miglior giovane e il trofeo Yashin per il miglior portiere. L'elenco dei nominati per questi diversi premi sarà svelato venerdì 8 ottobre dalle 17.30. Lionel Messi, sei volte vincitore, e Megan Rapinoe sono i detentori del premio che lo scorso anno non è stato assegnato a causa della pandemia.

Getty Images