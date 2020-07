Verso Juve-Torino, Longo: "Serviranno cuore e testa nel derby"

"Prima di entrare in campo, dirò ai miei ragazzi di giocare con cuore e testa. Il derby è una di quelle partite che si giocano sul filo del rasoio anche a livello emozionale". Così il tecnico del Torino, Moreno Longo, ha anticipato i temi della partita contro la Juventus. "Il cuore deve essere gestito dalla testa - continua Longo - la lucidità è fondamentale, non bisogna mai fare prevalere solo il fattore emozionale o si rischia di non fare quello che si ha in mente". Contro la Juventus serve una vera impresa: "Sarà necessario essere uniti e sacrificarsi l'uno per l'altro - spiega ancora il tecnico - quando si incontrano squadre con questa qualità devi saper soffrire insieme e saper rispondere colpo su colpo".