Torino, Mazzarri: "Col cambio modulo abbiamo fatto bene"

QUI TORINO

Walter Mazzarri è soddisfatto della reazione del suo Torino, che ha battuto il Milan in rimonta. "Ne primo tempo abbiamo sofferto e i ragazzi sono stati bravi a non subire il secondo gol - ha spiegato a fine gara -. Poi ho cambiato modulo, abbiamo fatto bene". Sulla coppia Zaza-Belotti: "Nel primo tempo male, ma si cercano anche troppo e gliel’ho detto". Sottotono Verdi: "Va fatto crescere, ma lui è una certezza".

Con la vittoria contro il Diavolo, il Toro è salito al quarto posto. Ma Mazzarri non guarda la classifica: "La classifica non si guarda mai. Dobbiamo continuare così, l’anno scorso saremmo arrivati quarti, se si guarda il girone di ritorno. Il campionato è come il “Giro d’Italia”, si va avanti tappa dopo tappa, adesso bisogno guardare alla prossima finale che è Parma".

Tiratina d'orecchie a Zaza e Belotti, accusati di cercarsi troppo: "La squadra è formata da 11 giocatori, quando uno è messo meglio degli altri ci deve provare. Sono contento che si vogliono bene, ma bisogna fare le cose con logica”.

Campanello d'allarme in difesa. "Il problema è principalmente nel reparto arretrato. Ci sono stati diversi infortuni come quello di Lyanco, solo Izzo stava bene fisicamente. Adesso pensiamo a Parma, e nella sosta con il mio preparatore pensiamo a recuperare la brillantezza. Nkoulou? Non so se giocherà a Parma, valuterò la situazione generale. Ma andiamo per gradi”.