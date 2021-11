Torino, lesione di 2° grado al bicipite femorale per Belotti

TORINO

Il Gallo verrà rivalutato nelle prossime settimane, si va verso uno stop di un paio di mesi

I timori di Juric si sono rivelati fondati: il Torino perde Andrea Belotti per infortunio. Gli esami a cui è stato sottoposto il capitano granata dopo il ko rimediato contro la Roma hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, che lo terrà fuori dai campi fino al 2022. Il Gallo ha già iniziato le terapie e le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime settimane, ma per lui si temono un paio di mesi di stop. Getty Images

Il tecnico croato dovrà fare a meno anche di Djidji, anche se per solamente per qualche settimana, mentre procede il recupero di Rodriguez: "Gli accertamenti svolti su Koffi Djidji hanno evidenziato una lesione di 1° grado all’adduttore lungo destro - spiega in una nota la società -. Per quanto concerne Ricardo Rodriguez dopo i controlli odierni il calciatore potrà cominciare la fase di riatletizzazione in previsione del suo rientro in gruppo".