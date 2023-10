Torino, Juric avvisa l'Inter: "La squadra ha grande spirito. Zapata ko? Non bene"

VERSO TORINO-INTER

Il tecnico granata: "Sanabria resta in dubbio perché è tornato solo oggi"

La Serie A è pronta a ripartire e una delle sfide con i riflettori più puntati è addosso è quella che mette di fronte Torino e Inter. La squadra granata cerca l'impresa e Ivan Juric punta sullo spirito del suo Toro: "Abbiamo lavorato bene in queste due settimane - ha assicurato il tecnico in conferenza -, la squadra ha mostrato grande spirito. Ho una carica allucinante e non voglio più vivere le sensazioni che ho avuto dopo il derby".

Juric dovrà inventarsi qualcosa però contro una squadra che punta allo scudetto e che affronterà con un nuovo problema in attacco dopo il forfait di Zapata: "Non è un bene perdere un giocatore come lui, ma il suo non è un infortunio. Ha sentito tirare una vecchia cicatrice e sono cose che capitano, spero torni già per la prossima ma coi muscoli non si sa mai. Il rischio non lo corriamo".

Al centro dell'attacco ci sarà uno tra Pellegri e Sanabria, se il tecnico non studierà soluzioni alternative: "Sanabria è l'unico dubbio che ho perché si è aggregato al gruppo solo oggi e devo valutarlo. In ogni caso non avevo in mente le due punte per questa partita che è contro una squadra fortissima, con tanti cambi a disposizione soprattutto a centrocampo".