Superga, il Torino: “Leggenda Grande Torino patrimonio del Paese”

"La leggenda del Grande Torino non è solo l'orgoglio di una città e dei tifosi granata, è patrimonio di un Paese, l'Italia, e di chiunque ami il calcio. Dal 2015 la FIFA, la Federazione internazionale che dirige questo sport, ha proclamato il 4 maggio 'Giornata mondiale del giuoco del calcio'". Inizia così la nota del Torino in ricordo degli Invincibili: "Dalla Tragedia di Superga del 1949, che spense 31 vite e cancellò una delle squadre più forti del Mondo, ogni successivo 4 maggio centinaia di migliaia di persone di tutte le fedi calcistiche sono salite al Colle per omaggiare e ricordare il Grande Torino”.