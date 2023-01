Serie A, Torino-Spezia 0-1: il rigore di Nzola lancia Gotti

TORINO-SPEZIA 0-1

Decide la rete dell'angolano dal dischetto al 28': scatto salvezza per i liguri

Nella diciottesima giornata di Serie A, lo Spezia fa il colpaccio e vince 1-0 a Torino contro la formazione di Juric, al primo ko in questo 2023. A decidere il match è il rigore al 28' di Nzola, che batte Milinkovic-Savic punendo il fallo di mano di Djidji sul tiro di Reca. Tre punti fondamentali per la formazione di Gotti, che sale a quota 18 e si allontana dalla zona retrocessione, scavalcando il Sassuolo. Granata, invece, fermi a 23.

LA PARTITA

Colpo salvezza dello Spezia di Gotti, che si impone 1-0 a Torino e si allontana dalla zona retrocessione. Partita equilibrata all'Olimpico Grande Torino, con le occasioni che faticano ad arrivare. Al 28', però, il match si sblocca: Djidji intercetta con un braccio la conclusione di Reca, rimediando il giallo e provocando il calcio di rigore per i liguri. Dal dischetto, Nzola non sbaglia, battendo Milinkovic-Savic e firmando l'1-0 per la formazione di Gotti. I granata sembrano pareggiare proprio prima dell'intervallo, ma la rete di Vlasic viene giustamente annullata per il fuorigioco di Sanabria, autore dell'assist.

Nel secondo tempo, Juric opera subito due cambi: restano negli spogliatoi Schuurs e Lukic, sostituiti da Ricardo Rodriguez e da Linetty. L'inerzia, però, non cambia, anzi: è lo Spezia da andare più vicino al raddoppio con la traversa colpita a metà ripresa da Gyasi dopo un'uscita non perfetta di Milinkovic-Savic. Juric rompe gli indugi e toglie gli spenti Sanabria e Miranchuk per Radonjic e Karamoh, ma le mosse non pagano. Nzola sfiora il raddoppio con un sinistro al volo in area all'80', ma il risultato non cambia anche grazie alla parata nel recupero di Dragowski su Djidji. Con questo 1-0, lo Spezia sorpassa addirittura il Sassuolo, salendo a 18 punti. Resta a quota 23, invece, il Torino di Juric, che incassa il primo ko del suo 2023.

LE PAGELLE

Djidji 5 - Giornata complicata: fatica a tenere Nzola e Gyasi e provoca il rigore che decide il match.

Sanabria 5,5 - In difficoltà in mezzo ai centrali liguri, come unico sussulto ha l'assist a Vlasic, ma la sua posizione di fuorigioco rende irregolare la rete.

Reca 6 - Tra i protagonisti della vittoria, soprattutto nel primo tempo: suo il tiro intercettato con il braccio da Djidji.

Agudelo 6,5 - Tra i più attivi e pericolosi di tutto lo Spezia, il suo cambio di passo e le sue giocate fanno ammattire il centrocampo del Torino.

Nzola 7 - Glaciale dal dischetto, ma nella sua partita c'è tanto altro: lavoro spalle alla porta, sponde e la doppietta negata da Milinkovic-Savic.

IL TABELLINO

TORINO-SPEZIA 0-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 5, Schuurs 6 (1' st Rodriguez 5,5), Buongiorno 5,5; Singo 5,5 (36' st Seck 6), Ricci 5,5, Lukic 6 (1' st Linetty 5,5), Vojvoda 5,5; Miranchuk 5,5 (22' st Radonjic 6), Vlasic 6; Sanabria 5,5 (22' st Karamoh 6). A disp.: Berisha, Gemello, Zima, Dembelé, Bayeye, Adopo, Garbett, Gineitis. All.: Juric 5

Spezia (3-5-2): Dragowski 6; Amian 6,5, Caldara 6, Nikolaou 6; Holm 6,5 (32' st Ferrer 6), Bourabia 6 (32' st Ekdal 6), Ampadu 6, Agudelo 6,5 (38' st Zurkowski sv), Reca 6; Gyasi 6,5 (46' st Moutinho sv), Nzola 7. A disp.: Dido, Zovko, Kiwior, Hristov, Sala, Beck, Bastoni, Kovalenko, Esposito, Verde, Maldini. All.: Gotti 7

Arbitro: Ghersini

Marcatore: 28' rig. Nzola

Ammoniti: Djidji (T), Caldara (S), Bourabia (S), Ricci (T), Karamoh (T), Nikolaou (S)

Note: recupero 1'+6'

LE STATISTICHE

• Lo Spezia ha conquistato oggi contro il Torino la prima vittoria esterna in Serie A contro squadre piemontesi dopo che aveva perso quattro delle precedenti cinque sfide di questo tipo in massima serie (1N).

• A partire da metà ottobre 2022, soltanto Victor Osimhen (12) e Lautaro Martínez (otto) hanno preso parte a più marcature di MBala Nzola in Serie A (sette, sei reti e un assist); più in generale solo Victor Osimhen (12) ha segnato più gol di Mbala Nzola (nove) in questa Serie A.

• Lo Spezia è rimasto imbattuto per cinque gare di fila per la prima volta in Serie A (2V, 3N).

• Mbala Nzola ha segnato tre gol contro il Torino in Serie A, contro nessun’altra squadra ha segnato di più nella competizione (tre anche contro l’Atalanta).

• Mbala Nzola ha segnato in due gare esterne di fila per la prima volta da novembre 2020 (v Cagliari e Benevento).

• Lo Spezia ha vinto due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2022 (serie di tre in quel caso contro Milan, Genoa e Napoli).

• Era dal 15 ottobre 2022 (0-1 v Juventus) che il Torino non perdeva un match interno in Serie A; chiusa una striscia di tre risultati utili consecutivi tra le mura amiche nel torneo(2V, 1N).

• Lo Spezia ha vinto tre delle cinque gare giocate in Serie A contro il Torino (1N, 1P).

• Lo Spezia ha raccolto due clean sheets di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2022 (v Empoli e Venezia).

• Tra i portieri di questa Serie A solo Emil Audero e Lukasz Skorupski (entrambi quattro) hanno subito più reti su rigore rispetto a Vanja Milinkovic-Savic (tre).

• Il Torino non ha trovato la rete in una partita di Serie A per la prima volta dal 15 ottobre 2022 (0-1 v Juventus); chiusa una striscia di sette gare consecutive con gol all’attivo nel torneo.

• Il Torino ha registrato nella partita contro lo Spezia la percentuale di possesso palla più alta in questa Serie A (67.2%).

• Sasa Lukic ha giocato contro lo Spezia la sua 150a partita in Serie A.

• Alessandro Buongiorno ha raccolto contro lo Spezia la sua 50a presenza in Serie A.

• Per Luca Gotti quella contro il Torino è stata la 100ª gara da allenatore in Serie A (26V, 31N, 43P).