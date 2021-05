Serie A, Torino-Parma 1-0: Vojvoda fa retrocedere gli emiliani, i granata prendono fiato

TORINO-PARMA 1-0

Alla squadra di Nicola basta la rete dell’esterno al 18’ del secondo tempo per superare i gialloblù, ormai matematicamente condannati alla Serie B

Nel posticipo della 34esima giornata di Serie A il Torino si prende tre punti pesantissimi nello scontro salvezza contro il Parma, vinto 1-0 grazie alla rete di Vojvoda. L’esterno granata segna il gol decisivo al 18’ del secondo tempo dopo una bella azione di Ansaldi e ora la squadra di Nicola, con una gara in meno, è a +4 sul Benevento terzultimo. Il Parma è invece matematicamente retrocesso, a -12 dal Cagliari quartultimo. Toro, Vojvoda affonda il Parma Getty Images

LE STATISTICHE

- Il Parma retrocede dalla Serie A alla Serie B per la prima volta dalla stagione 2014/15.

- Il Torino ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto sfide di Serie A contro il Parma – parziale in cui ha ottenuto quattro successi, due pareggi e due sconfitte.

- Il Parma ha registrato cinque sconfitte consecutive in Serie A per la prima volta con Roberto D’Aversa alla guida nella massima serie.

- Il Torino ha colpito il 17º legno in questo campionato: solo Milan, Verona (20 entrambe) e inter (18) ne hanno urtati di più nel torneo in corso.

- Mergim Vojvoda è il 17º giocatore del Torino ad aver trovato il gol in questo campionato: nessuna squadra conta più marcatori diversi nella competizione in corso.

- Vojvoda è il secondo giocatore kosovaro ad aver trovato il gol in Serie A, dopo Vedat Muriqi proprio nel campionato in corso.

- Cristian Ansaldi ha servito il suo quinto assist nel campionato in corso: suo record personale in Serie A in una singola stagione.

- Ansaldi ha servito cinque assist in Serie A nell'anno solare 2021: solo Juan Cuadrado (sette) ne ha serviti di più nel periodo tra i difensori.

- Andreas Cornelius ha ingaggiato 22 duelli aerei in questa partita, suo record in un singolo incontro di Serie A.

- Daan Dierckx è il primo classe 2003 a ricevere un cartellino giallo in Serie A.

- Dierckx (18 anni e 68 giorni) è il più giovane giocatore ad aver ricevuto un cartellino giallo in Serie A da Andrea Papetti a luglio contro la Lazio (18 anni e 26 giorni).