Torino, stagione finita per Schuurs: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro

TORINO

Gli esami hanno confermato la gravità dell'infortunio del difensore olandese patito contro l'Inter

© Getty Images Brutte notizia dall'infermeria per il Torino, che perde Perr Schuurs per il resto della stagione. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore olandese, uscito nel secondo tempo in lacrime nel match contro l'Inter dopo un contatto con Calhaoglu, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Come riporta il collega Orazio Accomando, lo sfortunato centrale potrebbe essere operato nella giornata di giovedì.

Ci si aspettava il peggio e il peggio è arrivato: l'infortunio di Schuurs è grave e lascia il Toro senza il suo miglior difensore in rosa. Una perdita pesantissima per Juric, in un momento in cui la squadra non gira e c'è da dare una svolta a questo inizio di campionato in sordina. Non a caso, il Toro è crollato contro l'Inter sabato dopo un buon primo tempo e in concomitanza con l'infortunio dell'olandese.

In questo contesto in casa Toro diventa sempre più urgente il rientro di Buongiorno. Con Djidji ancora out, Zima non ancora al top e Sazonov ancora acerbo come ammesso da Juric, in difesa le scelte sono davvero limitate. Anche considerado che Tameze, che nelle ultime giornate si è adattato a giocare da braccetto difensivo, si è fatto male anche lui contro l'Inter.