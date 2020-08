Giampaolo non dimentica il Milan: "Tanta delusione, non mi hanno dato tempo"

LE DICHIARAZIONI

"È una bella sfida, tra la pensione dorata al Milan e assumersi di nuovo delle responsabilità ho preferito la seconda scelta. Ci sarà tempo per andare in pensione". Lo ha detto il nuovo allenatore del Torino Marco Giampaolo nel corso della conferenza stampa di presentazione. E a proposito della sua esperienza in rossonero ha aggiunto: "E' stata troppo breve per poter fare una valutazione oggettiva, ho fatto appena 7 partite. Ho allenato all'inizio una squadra incompleta, che si è aggiustata nel tempo. Lì probabilmente il tempo ha un significato diverso. Ho potuto apprezzare la grande organizzazione del club, la disponibilità delle risorse umane, le condizioni di lavoro e il centro sportivo di alto livello ma è chiaro che ci sia tanta delusione".

Giampaolo, poi ha anche parlato di Sarri: "Non l'ho sentito. Di solito ci si ritrova durante l'estate in vacanza, è un rituale, ma quest'anno non c'è stato modo. Non l'ho disturbato, posso capire quanta delusione e amarezza possa nutrire". Per quanto riguarda la sua nuova avventura al Toro, Giampaolo ha aggiunto: "Oggi abbiamo delle difficoltà, ne sono consapevole, mi devo buttare a capofitto sul lavoro e capire velocemente dove andare a svoltare. Mi aspetta un lavoro duro, ci sarà da sputare sangue".

Tornando sul concetto di tempo, quello che non ha avuto al Milan: "Il tempo è il mio primo alleato come potrebbe essere il mio primo nemico. Mi auguro di avere un orizzonte temporale tale da poter costruire. Il poco margine per lavorare? Non è una preoccupazione, prima di venire qui lo sapevo già - ha aggiunto - Sono consapevole che ci sarà bisogno di tempo. Partiamo in seconda fila rispetto agli altri, chi è riuscito a dare continuità può continuare su quella falsariga, noi dobbiamo pensare ad altre cose".