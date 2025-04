Torino: Vlasic non ce la fa, assente con l'Udinese

Ci ha provato fino all'ultimo, ma alla fine Nikola Vlasic ha dovuto alzare bandiera bianca: il croato, infatti, non è nell'elenco dei convocati per la sfida tra il Torino e l'Udinese in programma oggi alle 18.30 nel capoluogo piemontese. Il fantasista non ha recuperato dai problemi al polpaccio e ora sposterà il mirino sulla trasferta di Napoli, domenica 27 aprile alle 20.45. Il tecnico Vanoli, complici anche le assenze di Lazaro e dello squalificato Coco, ha chiamato due giovani: salgono dalla Primavera alla prima squadra il classe 2007 Cacciamani e il classe 2006 Perciun.