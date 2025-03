"Se puntiamo all'Europa? No, pensiamo a una partita alla volta, poi vediamo". Parole di Nikola Vlasic, autore del gol vittoria del Torino contro l'Empoli: "Sono felice per me e per la squadra, dobbiamo continuare così - ha proseguito - I nuovi arrivati hanno portato più qualità davanti. Con questo tipo di gioco possiamo segnare ancora di più”.