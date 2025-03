Torino, Vanoli: "Vittoria sofferta, la nostra svolta è stata la difesa a 4"

Paolo Vanoli ha analizzato la vittoria contro l'Empoli, la terza per il Toro nelle ultime quattro giornate. "Oggi è stata una vittoria sofferta, ma i tifosi ci stanno dando una grande spinta. Abbiamo affrontato la partita con tanta umiltà e ho sempre cercato di far capire ai ragazzi l’importanza della maglia che indossano. Credo che dall’inizio del girone di ritorno abbiamo cambiato passo, anche se abbiamo perso qualche punto, ma stiamo proseguendo bene - ha dichiarato il tecnico del Torino -. Non mi focalizzo sulla classifica, ho detto ai ragazzi che ogni partita da qui alla fine deve essere come una finale, affrontata con la determinazione di vincere. La svolta è stata decidere di lasciare il passato alle spalle e adottare la difesa a 4. Questa nuova strada è arrivata proprio nel momento giusto".