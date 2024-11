"Penso che sia tutto frutto del periodo negativo, rispetto a Roma abbiamo reagito. Abbiamo attaccato poco la profondità, solo con Pedersen. Come a Roma però ci siamo fatti gol da soli su una palla da 60 metri, non si possono prendere questi gol. È un periodo nero, c'è da rimboccarsi le maniche e tirar su la testa per uscirne tutti insieme, sono i particolari a fare la differenza". Così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, al termine del match perso contro la Fiorentina.