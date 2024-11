Solo un punto per il Torino, che non è andato oltre il pareggio per 1-1 nel match casalingo oldierno con il Monza. Questa l'analisi di Vanoli, tecnico del granata: "Siamo rammaricati - ha esordito -. Ma abbiamo cercato a tutti i costi la vittoria: questo è un aspetto positivo. I tifosi? A livello personale mi sono sempre stati vicini, devono sostenere la squadra e sono certo lo faranno".