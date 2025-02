Torino, Vanoli: "Abbiamo avuto la forza di reagire"

Il Torino ha conquistato un punto in casa dell'Atalanta: "Abbiamo affrontato una squadra importante che abbiamo visto cosa è riuscita a fare a Barcellona. Bisogna giocare con coraggio e quel pizzico di fortuna che stiamo cercando con continuità e lavoro. L'Atalanta ha fatto un'ottima partita, ma anche il Toro ha giocato bene e abbiamo avuto la forza di reagire. Dobbiamo sapere vincere o pareggiare le partite in maniera sporca, siamo stati bravi a rimanere sempre sul pezzo ma dobbiamo ancora crescere in personalità e tecnica".