Torino, un’esperienza indimenticabile allo Stadio Grande Torino con Betsson

Betsson Sport e il Torino si sono uniti per regalare ai tifosi granata un’esperienza indimenticabile, confermando una partnership che dà voce a passione per il calcio e intrattenimento. Betsson Sport, match sponsor nella giornata della partita contro il Bologna, ha organizzato un’attività esclusiva nello Stadio Grande Torino, nell’area Hospitality Ferrini, per coinvolgere il pubblico e celebrare la passione granata. Tanto entusiasmo per i fan grazie al gioco “5 su 5”, condotto con grande entusiasmo da Lucrezia Maritano. I partecipanti si sono sfidati rispondendo a cinque domande sulla storia del Torino, avendo a disposizione solo 15 secondi per ogni risposta. Le domande sono state tante e variegate, e hanno messo alla prova le conoscenze dei tifosi: dal nome dei fratelli che giocavano in Serie A negli anni ‘80, uno per il Toro e l’altro per l’Inter, si è poi passati a verificare conoscenze più tecniche come il nome attuale dello stadio del Torino, e relative ai successi storici della squadra, come l’anno dell’ultimo campionato vinto dal Toro.