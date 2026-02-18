La protesta continua: Lazio senza tifo organizzato anche in Coppa Italia

La protesta della Curva biancoceleste nei confronti della gestione del presidente della Lazio, Claudio Lotito, proseguirà anche nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. Lo ha reso noto lo stesso tifo organizzato laziale sottolineando la volontà di andare avanti nella protesta e di non entrare all'Olimpico invitando "tutti coloro che ancora credono che una Lazio migliore si possa e si debba avere, ad esercitare il proprio libero dissenso non entrando". Gli esponenti del tifo organizzato biancoceleste hanno inoltre sottolineato come "non sarà una semifinale di Coppa Italia a farci cambiare idea su questa misera gestione, non sarà un render di un qualcosa che forse vedremo fra sei anni a farci smettere di chiedere un presidente degno di questi colori", lasciando intendere che la decisione di disertare l'Olimpico potrebbe andare avanti anche dopo la semifinale di Coppa Italia, in programma il 4 marzo prossimo. 

