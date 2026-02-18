Torino, si ferma Adams per un problema muscolare

18 Feb 2026 - 15:16

Il Torino deve fare i conti con l'infortunio di Ché Adams. L'attaccante si è fermato in allenamento al Filadelfia. "Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra" fa sapere il club granata in una nota ufficiale. Dalle prime indicazioni sembra che lo stop dello scozzese si aggiri intorno ai 20 giorni, di conseguenza salterà sicuramente la trasferta di Genova contro i rossoblù fissata per domenica e anche la gara contro la Lazio del primo marzo, poi verrà rivalutato in vista della sfida contro il Napoli nel week-end del 7-8 marzo. 

