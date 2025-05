La contestazione dei tifosi granata verso il presidente del Torino Urbano Cairo prosegue anche dopo la fine del campionato. Durante la ventesima tappa del Giro d'Italia, con partenza da Verres e arrivo a Sestriere, alcuni supporter hanno esposto uno striscione per protestare contro l'operato dell'editore alessandrino. "Cairo: basta!!!" è il messaggio mandato da Meana, in Val Susa in provincia di Torino, con le immagini che hanno fatto il giro dei social.