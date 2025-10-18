Logo SportMediaset

Calcio

Torino, Simeone: "Gestito tante emozioni, quando sono in campo voglio vincere"

18 Ott 2025 - 20:40

"Per me è stata una partita molto speciale e portare tre punti in una partita tanto difficile vuol dire molto. Sono contento per come ho giocato e perché ho gestito tante emozioni. Abbiamo vinto con la migliore squadra". Così 'Cholito' Simeone, attaccante granata, protagonista della sfida tra Torino e Napoli. "Ero contento perché fare un gol per la mia squadra non è mai facile. Sono contento, ho vissuto tante emozioni, ma per prima cosa sono contento perché i tifosi hanno bisogno di vedere una squadra che lotta fino alla fine e oggi si è visto un grande ambiente: Oggi eravamo uno stadio intero che cercava di difendere il risultato fino all'ultimo minuto", ha aggiunto. "Quando sono in campo voglio vincere. Ovviamente quando affronti una squadra così ci sono tante emozioni, ma se indosso la maglia del Torino voglio far vincere il Torino", ha concluso. 

