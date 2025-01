Il presidente Urbano Cairo oggi in visita allo Stadio Filadelfia per l'allenamento di rifinitura del Torino in vista della Fiorentina. Il patron granata ha assistito da bordo campo alla seduta, per poi salutare e parlare con il tecnico Paolo Vanoli e con i calciatori. Domani, sabato 18 gennaio, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo invece l'incontro per i media con il tecnico Vanoli per la conferenza di presentazione.