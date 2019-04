TORINO, MAZZARRI: "MILAN FARA' GARA DELLA VITA, NOI DI PIU'"

27/04/2019

"Mi fido poco del Milan, una squadra molto forte che domani farà la partita della vita. Noi dovremo farla più di loro, per la nostra crescita e per la nostra gente". Walter Mazzarri, tecnico dei granata, non crede così nella crisi dei rossoneri alla vigilia di una sfida che può valere tentissimo in chiave zona Champions: "Sono sicuro che tutti i giocatori sono con Gattuso e che domani daranno il massimo. Non c'è da aspettarsi nessun vantaggio, anzi. Dobbiamo vivere il momento. Se superiamo domani questa finale importantissima, tutto verrà di conseguenza. Non ha senso pensarci ora. I tifosi dovranno spingerci - insiste Mazzarri - come stanno facendo anche davanti al ritiro pre partita. Ma lo dovremo fare per costruire piano piano, non per scaramanzia ma perché non mi piace parlare di altro che non sia la partita stessa".