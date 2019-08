Cinque giocatori del Torino non hanno partecipato con la squadra all'allenamento pomeridiano al Filadelfia, a tre giorni dall'andata dei playoff di Europa League con il Wolverhampton. Terapie per Lukic, fermato da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, e lavoro personalizzato per Edera, Falque, Lyanco e Parigini. Il programma di domani prevede un allenamento al pomeriggio, allo stadio Olimpico Grande Torino, teatro del match di giovedì sera contro gli inglesi.