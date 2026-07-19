Torino, Ismajli: "Lavoriamo duro, Abate ha le sue idee"

"La prima settimana è andata, abbiamo messo nelle gambe tanto lavoro: ci stiamo allenando alla grande, il nuovo mister ha le sue idee di gioco e ci serve ancora un po' di tempo": così il difensore del Torino, Ardian Ismajli, fa il punto sul ritiro dei granata a Pinzolo. "Abbiamo tanti giovani di prospettiva su cui il Toro potrà contare in futuro, ma ne cito uno su tutti - continua il centrale dalla Val Rendena - e dico Cacciamani: ha fatto una grande stagione con mister Abate alla Juve Stabia e può ripetersi con noi, ha fatto esperienza e ha messo tanti minuti nelle gambe".