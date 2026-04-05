Torino in vendita: Cairo apre al fondo e spunta l'ombra di Marco Fassone

05 Apr 2026 - 11:15

Urbano Cairo ha avviato una fase di studio per la cessione del Torino a un fondo internazionale, fissando il prezzo del club granata intorno ai 200 milioni di euro dopo aver aperto all'analisi dei conti societari. L'operazione, che vede coinvolta Bank of America in qualità di advisor strategico, potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane con un'offerta formale attesa entro la fine della stagione e il possibile inserimento di Marco Fassone con un ruolo operativo nella futura dirigenza. Nonostante gli oltre 87 milioni di euro investiti in vent'anni di presidenza, il numero uno del club sembra ora disposto a trattare su basi simili a quelle proposte a una cordata statunitense nel 2023, segnando un punto di svolta per il futuro del Toro. Resta da verificare la reale volontà di addio di Cairo, ma la circolazione di dossier finanziari presso istituti di credito globali conferma che la trattativa ha superato lo stadio dei semplici sondaggi per puntare a un terreno comune. Lo scrive Tuttomercatoweb.

Ultimi video

01:02
DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

03:33
Pellegrini: "Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. La Champions? Ci proveremo fino alla fine"

Pellegrini: "Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. La Champions? Ci proveremo fino alla fine"

01:08
Cremonese-Bologna 1-2: gli highlights

Cremonese-Bologna 1-2: gli highlights

01:13
Pisa-Torino 0-1: gli highlights

Pisa-Torino 0-1: gli highlights

04:06
Inter-Roma 5-2: gli highlights

Inter-Roma 5-2: gli highlights

02:36
Calhanoglu: "Segnale importante"

Calhanoglu: "Segnale importante"

02:35
Thuram: "Siamo forti. Le critiche? Parlano troppo…"

Thuram: "Siamo forti. Le critiche? Parlano troppo…"

00:28
MCH ALIENO YAMAL 5/4 MCH

Suola, tunnel ed esterno, Yamal fa impazzire Trevisani: "Fermi tutti!"

01:34
39' | Gol di Simeone (Atletico Madrid-Barcellona 1-0)

39' | Gol di Simeone (Atletico Madrid-Barcellona 1-0)

01:18
42' | Gol di Rashford (Atletico Madrid-Barcellona 1-1)

42' | Gol di Rashford (Atletico Madrid-Barcellona 1-1)

01:03
Cartellino rosso per Nico Gonzalez

Cartellino rosso per Nico Gonzalez

03:05
Atletico Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

Atletico Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

01:42
87' | Gol di Lewandowski (Atletico Madrid-Barcellona 1-2)

87' | Gol di Lewandowski (Atletico Madrid-Barcellona 1-2)

01:52:31
Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

00:57
DICH SPALLETTI SU FUTURO NAZIONALE 4/4 DICH

Spalletti sulla Nazionale: "Il talento ci sarà, ma serve programmazione corretta"

01:02
DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

I più visti di Calcio

DICH GRAVINA SU DIMISSIONI DICH

Gravina: "Grande amarezza, ma anche serenità, mi hanno chiesto di restare"

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

DICH GROSSO 3/04 DICH

Grosso: "Nazionale? Movimento deve provare a risollevarsi, senza caccia al colpevole"

La moviola di Bosnia-Italia

Cesari: "Giusto il rosso a Bastoni, ma manca quello a Muharemovic". E sui due tocchi di mano...

DICH TACCHINARDI SU NAZIONALE DICH

Tacchinardi: "Dimissioni di Gravina atto dovuto"

Trevisani: "Dimissioni Gattuso? Non avevo dubbi, l'ultimo dei colpevoli"

Trevisani: "Dimissioni Gattuso? Non avevo dubbi, l'ultimo dei colpevoli"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:56
L'Inter vince e Bisseck si sfoga: "Ora godo io". È una frecciata a NDicka, cos'è successo
23:42
Inter, Thuram: "Lauti mi è mancato, è il nostro capitano e dà l'esempio a tutti"
23:37
La Roma va ko, Caicedo se la ride sui social: "Molto Malen Malen"
23:34
La notte di Bastoni: l'ovazione di San Siro e l'abbraccio di Barella dopo il gol
22:48
Furia Atletico Madrid contro gli arbitri: "Quando ascoltiamo l'audio del Var proviamo solo vergogna"