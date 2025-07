Torino, doppia amichevole con il Monaco il 30 e 31 luglio

Mercoledì 30 luglio alle ore 18 e giovedì 31 luglio alle ore 10.30 il Torino sarà impegnato in una doppia amichevole contro il Monaco, formazione che si è qualificata alla prossima Champions League. Le sfide si disputeranno presso il Centro Sportivo di La Turbie. Lo comunica il club granata in una nota sul proprio sito ufficiale, precisando che "per le gare in oggetto non saranno messi in vendita biglietti in quanto le tribune non saranno agibili a causa di lavori di manutenzione.".