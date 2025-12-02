Torino, Cairo: "Ultime due sconfitte inspiegabili"

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento dei Granata, reduci da due sconfitte contro Lecce e Como: "Eravamo reduci da 6 partite ben giocate con squadre impegnative come Roma, Napoli e Juventus. Avevamo fatto bene, vincendo col Napoli, pareggiando con Bologna e Juventus. Abbiamo fatto dei buoni risultati.”
Poi però due brutti ko: “Inspiegabile come al ritorno dalla sosta siamo incappati in due sconfitte: una brutta col Como e anche quella contro il Lecce. Sono molto, molto rammaricato. Abbiamo buttato via il rigore del pareggio: dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare, recuperando quel tipo di gioco e compattezza che ci hanno fatto fare punti senza mai perdere e facendo bene. È un Torino che ha fatto 5 volte clean sheet con squadre e contro attacchi non da poco. A volte non mi spiego certi momenti di totale appannamento come successo contro il Como”.