Diego Laxalt passa dal Milan al Torino in prestito con diritto di riscatto. "Per implementare e rafforzare ulteriormente il nostro reparto di esterni - spiega il presidente del Torino, Urbano Cairo - cercavamo un profilo come quello di Laxalt, capace di coniugare efficacemente le fasi difensiva e offensiva. Un calciatore esperto, ma al tempo stesso nel pieno della propria carriera". "Un'altra priorità assoluta per noi - aggiunge Cairo - era aggiungere al nostro spogliatoio un elemento di spessore dal punto di vista umano e caratteriale".