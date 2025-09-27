Cremonese, Nicola: "Soddisfatto della prova dei miei"

Dopo il pareggio col Como, Davide Nicola vede il bicchiere mezzo pieno. "Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, non era facile venire qui e fare la partita che abbiamo fatto. Il primo tempo mi è piaciuto fino al gol, ma sembrava avessimo troppo rispetto di un avversario comunque forte; noi, comunque, dobbiamo essere organizzati senza palla ed essere propositivi - ha detto il tecnico della Cremonese ai microfoni di DAZN -. Nella ripresa mi sono divertito molto, ho visto una squadra con fiducia: bellissima Cremonese, in entrambe le fasi di gioco". "Siamo stati un po' timidi nel mettere Vardy, perché non volevamo correre rischi inutili, ma settimana prossima toccherà a lui - ha aggiunto -. C'è chi deve ritrovare ritmo, ma può farlo solo giocando. Io cerco di tenere sempre tutti sulla corda". "Siamo rientrati dopo il primo tempo e le sensazioni erano già positive. Ma non dovevamo lasciare loro il pallone totalmente - ha continuato Nicola -. Volevo una squadra alta, abbiamo voluto correre i giusti rischi: ci sono momenti in cui devi accettare l'uno contro uno, alzando i due esterni abbiamo fatto bene e portato più uomini in avanti, guadagnandone in baricentro". "L'idea è far coesistere più calciatori di qualità, senza perdere equilibrio: conosciamo la strada, ci arriveremo", ha aggiunto.