Calcio

Cremonese, Nicola: "Soddisfatto della prova dei miei"

27 Set 2025 - 17:27

Dopo il pareggio col Como, Davide Nicola vede il bicchiere mezzo pieno. "Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, non era facile venire qui e fare la partita che abbiamo fatto. Il primo tempo mi è piaciuto fino al gol, ma sembrava avessimo troppo rispetto di un avversario comunque forte; noi, comunque, dobbiamo essere organizzati senza palla ed essere propositivi - ha detto il tecnico della Cremonese ai microfoni di DAZN -. Nella ripresa mi sono divertito molto, ho visto una squadra con fiducia: bellissima Cremonese, in entrambe le fasi di gioco". "Siamo stati un po' timidi nel mettere Vardy, perché non volevamo correre rischi inutili, ma settimana prossima toccherà a lui - ha aggiunto -. C'è chi deve ritrovare ritmo, ma può farlo solo giocando. Io cerco di tenere sempre tutti sulla corda". "Siamo rientrati dopo il primo tempo e le sensazioni erano già positive. Ma non dovevamo lasciare loro il pallone totalmente - ha continuato Nicola -. Volevo una squadra alta, abbiamo voluto correre i giusti rischi: ci sono momenti in cui devi accettare l'uno contro uno, alzando i due esterni abbiamo fatto bene e portato più uomini in avanti, guadagnandone in baricentro". "L'idea è far coesistere più calciatori di qualità, senza perdere equilibrio: conosciamo la strada, ci arriveremo", ha aggiunto. 

Ultimi video

00:57
Allegri: "In stagione 7 o 8 partite vanno vinte sporche, fa parte della fase di crescita"

03:27
Gasperini: "Io non sono mai per un turnover ampio, chi sta bene gioca"

01:00
Grosso: "Dobbiamo scardinare la fisicità difensiva dell'Udinese"

01:21
01:17
01:59
01:14
01:44
01:40
01:37
01:26
02:01
02:00
01:48
02:18
Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

00:57
Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:27
Cremonese, Nicola: "Soddisfatto della prova dei miei"
16:12
Napoli, non solo Buongiorno e Rrahmani: altre due assenze pesanti contro il Milan
Marco Baroni: opzione per la Fiorentina, lui che è nato a Firenze. Ma anche per il Torino del dopo Vanoli
15:28
Torino, Baroni: "Parma? Merita più punti di quelli che ha, ci stiamo preparando bene"
14:27
Como-Cremonese: le formazioni ufficiali
13:11
Milan, Allegri: "Il Napoli resta favorito per lo scudetto"