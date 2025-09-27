Milan, Allegri: "Il Napoli resta favorito per lo scudetto"

"Affrontiamo in Napoli che ha meritatamente vinto lo scudetto ed è ancora favorito. Conte è bravissimo a motivare la squadra e farla andare al meglio. Noi dobbiamo sovvertire i numeri. Nelle ultime 26 partite loro 18 vittorie e sei pareggi. Noi sempre perso in casa negli ultimi anni. Dobbiamo rovesciare i numeri": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Le squadre di Conte sono molto organizzate offensivamente e concedono poco difensivamente - ha aggiunto il tecnico - . Lo sono state Juve, Inter, l'anno scorso al Napoli che ha subito veramente pochi gol e gli ha permesso di vincere il campionato. Non devo dirlo io, per Conte parlano i numeri a suo favore" conclude Allegri.