Torino, Baroni: "Contro il Pisa servirà grande prestazione"

"Il Pisa è squadra ostica, fisica, ben organizzata: servirà una grande prestazione". Così l'allenatore del Torino Marco Baroni in vista della partita di campionato contro il Pisa di Alberto Gilardino. "Stiamo creando di creare una base importante e forte che dia sostegno per poi guardare in alto. Ma solo lavorando sulla base poi si può guardare oltre. In questo momento la crescita della squadra è costante, non dobbiamo scendere dalla nostra prestazione massimale", ha aggiunto. Su quale può essere l'ambizione del Torino. "Mi ripeto, stiamo lavorando sulla base, su una base forte. Il nostro obiettivo è ritrovare un'identità di squadra e la solidità. La mia attenzione e quella dello staff è proprio sulla base e solo dopo potremo guardare all'altezza e a dove possiamo arrivare. La nostra attenzione è lì e dobbiamo fare questo lavoro con grande umiltà, dedizione e partecipazione come sta facendo tutto il gruppo in questo momento", conclude Baroni.