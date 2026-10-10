Torino, Abate: "Sarà mese importante, in palio punti vitali"

10 Ott 2026 - 15:18
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"La sosta è stata molto utile, adesso si apre un mese importante: per noi i punti sono vitali, vogliamo vincere contro una squadra forte come l'Udinese": così il tecnico del Torino, Ignazio Abate, presenta la sfida contro i friulani in programma nel posticipo di lunedì all'Olimpico Grande Torino. "Sono tutti a disposizione, soltanto Fortini è da valutare perché soffre di pubalgia - continua nella conferenza stampa dell'antivigilia - e in rosa ho otto centrocampisti e cinque attaccanti: ho 24 titolare ed è un aspetto importante per alzare la competitività interna, quella delle due punte è un'opzione già per lunedì".

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