Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Da Nicolussi a Cambiaghi e Piccoli, è la Nazionale dei giovani

09 Ott 2025 - 14:21
© Getty Images

© Getty Images

Il nuovo che avanza. Dopo aver chiamato per la prima volta a settembre Leoni, Fabbian e Pio Esposito, Gennaro Gattuso conferma di non guardare solo al presente della Nazionale, ma anche al futuro. E così ha deciso di aprire le porte di Coverciano ad altri tre ragazzi di belle speranze, giovani ma non giovanissimi, che in questa stagione puntano a ritagliarsi un ruolo di primo piano con i rispettivi club. Protagonisti così della conferenza stampa odierna a Coverciano i due classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia e Nicolò Cambiaghi oltre al classe 2001 Roberto Piccoli intervenuto ai canali ufficiali della Figc. Due prodotti del vivaio dell'Atalanta, l'esterno del Bologna Cambiaghi e il centravanti della Fiorentina Piccoli, compagni di squadra nella Primavera nerazzurra, e un ragazzo di scuola Juventus, Nicolussi Caviglia, lo scorso anno andato a farsi le ossa in provincia e oggi in cabina di regia nella Fiorentina di Pioli. "Onorato per la chiamata in Nazionale, darò tutto per la maglia", ha esordito il regista valdostano. "Per me è in importante essere qui, ringrazio il mister Gattuso per questa opportunità enorme", ha aggiunto. "Essere in Nazionale è un sogno, darò tutto", ha confermato Cambiaghi mentre per Piccoli "è un motivo di orgoglio". In grado di giocare su entrambe le fasce, Cambiaghi è un'ala leggera e veloce, abile nel dribbling e sfrontato nell'uno contro uno. Nato ad Aosta, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Hans Nicolussi Caviglia è uno di quei giovani talenti di cui si sente parlare da almeno sei anni, da quando fece il suo esordio in Serie A in maglia bianconera. Compagni di attacco nella Primavera dell'Atalanta, Cambiaghi e Piccoli si ritrovano a condividere l'emozione della loro prima volta in Nazionale. Tutti e tre hanno le idee chiare sui loro modelli. "Io mi sono sempre ispirato per la sua idea di calcio a Cruijff, è sempre stato un modello di ispirazione. In Italia abbiamo avuto Pirlo. Uno dei più grandi playmaker e centrocampisti moderni, da lui ho imparato molto avendo avuto la fortuna di conoscerlo", ha detto Nicolussi. "Io guardo sempre i giocatori che fanno il mio stesso ruolo, negli ultimi anni sicuramente due giocatori importanti sono Insigne e Chiesa. Sono due che mi piacciono molto, ma come loro due ce ne sono anche tanti altri che studio e prendere spunto per migliorare", ha aggiunto Cambiaghi mentre Piccoli ha ammesso di essere cresciuto nel mito di Bobo Vieri. "Un attaccante eccezionale, è stato il mio modello", ha detto. Visto il doppio impegno ravvicinato, non è da escludere l'impiego dei tre debuttanti forse già contro l'Estonia da parte del ct Gattuso. Ma chiaramente nel gruppo azzurro l'attenzione è soprattutto sulla partita del 14 ottobre a Udine contro Israele, una gara non come tutte le altre e con implicazioni anche extracalcistiche. "Nel rispetto dei ruoli mi rifaccio a quanto già detto dal presidente Federale Gabriele Gravina. Dal punto di vista personale, lo sport è basato sul rispetto delle regole e verso gli altri. Mi auguro si agisca così anche in tutti gli ambiti, direi che ogni guerra è una sconfitta per l'umanità", ha dichiarato Nicolussi Caviglia che è sempre molto attento a cosa accade anche fuori dal mondo del calcio. "A Udine mi auguro di sentire la spinta del popolo italiano", ha detto a sua volta Cambiaghi con riferimento al fatto che al momento la prevendita per la gara dello stadio Friuli sta andando piuttosto a rilento.

Ultimi video

03:15
DICH CAMBIAGHI NAZIONALE 8/10 DICH

Cambiaghi: "Devo tanto a Italiano, mi ha aspettato"

02:15
DUP SABATO SRV DS N°4 PORTO (11 OTT)

La prova della DS N°4

01:40
Lo sciagurato David

Lo sciagurato David

01:37
Iildiz, minaccia inglese

Iildiz, minaccia inglese

01:39
Rafa Leao nel mirino

Rafa Leao nel mirino

01:28
La rincorsa del Milan

La rincorsa del Milan

01:30
Napoli e infortuni

Napoli e infortuni

01:26
Roma, Friedkin e Gasp

Roma, Friedkin e Gasp

01:37
Lautaro riposa meno

Lautaro riposa meno

00:34
DICH DONNARUMMA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Donnarumma: "Abbiamo una grande responsabilità"

00:30
DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

01:12
DICH GRAVINA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Museo del calcio, Gravina: "Questo è un luogo fisico, ma anche vivo"

01:36
L'esordio di Buffon Jr

L'esordio di Buffon Jr

00:25
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA SPIEGA IL MONDO 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Oggi più di ieri, ogni guerra è una sconfitta per l'umanità"

02:18
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA NAZIONALE 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Con Guccini grande opportunità di fare quattro chiacchere"

03:15
DICH CAMBIAGHI NAZIONALE 8/10 DICH

Cambiaghi: "Devo tanto a Italiano, mi ha aspettato"

I più visti di Calcio

SRV RULLO LA SERIE A SI SVUOTA (MUSICATO) 6/10 SRV

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

Bonny tra gol e assist

Bonny tra gol e assist

SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:10
Milan-Como a Perth, l'Aic: "Calciatori liberi di esprimersi"
16:00
Cristante: "Bello tornare in Nazionale, Gattuso un trascinatore"
15:28
Roma, Gualtieri: "Siamo all'ultima tappa per lo stadio: sarà tra i più belli al mondo"
15:00
Serie A, Pulisic miglior giocatore mese di settembre
14:21
Da Nicolussi a Cambiaghi e Piccoli, è la Nazionale dei giovani