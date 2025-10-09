Cristante: "Bello tornare in Nazionale, Gattuso un trascinatore"

"La Nazionale è sempre un obiettivo ed è sempre bello, un onore, venire. Era finita male la mia esperienza, ma sono contentissimo di essere tornato. Speriamo di scrivere storie più belle". Così Bryan Cristante parlando in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano, in vista del doppio impegno di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Estonia e Israele. Per il mediano della Roma è un ritorno in azzurro dopo la delusione degli ultimi Europei in Germania. "Quando ho esordito in prima squadra mister Gattuso giocava ancora, l'ho visto carico e penso si stia lavorando nel modo e con l'intensità giusta. Penso ci sia la possibilità di fare un bellissimo percorso", ha aggiunto. "Bisogna essere ottimisti perchè abbiamo un gruppo forte, c'è un grande attaccamento alla maglia. Il mister ha scritto la storia di questa nazionale e trasmette questa voglia a tutti quanti. È sempre stato un trascinatore e l'ho ritrovato in questi primi allenamenti", ha detto ancora.