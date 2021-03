Tommaso sfida Mihajlovic: Sinisa fa canestro al primo colpo

Sinisa Mihajlovic adora le sfide. Soprattutto quando si basano su precisione tecnica e qualità balistiche. Come nella sfida lanciata dal piccolo Tommaso. "Mister, riesci a fare canestro con i piedi da qui in tre tentativi?", gli ha chiesto il ragazzino in un video sui social. Pronta la risposta del tecnico del Bologna, che ha replicato al giovane tifoso rossoblù facendosi riprendere mentre centra il bersaglio al primo colpo. "Hai scelto la persona sbagliata per certe sfide, a me serve solo un tentativo...", dice Sinisa nel video sorridendo.