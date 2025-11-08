Logo SportMediaset

Calcio

Tifoso cade nel fossato durante Spezia-Bari: partita sospesa

08 Nov 2025 - 10:14

Un uomo di 53 anni è rimasto ferito dopo essere caduto nel fossato della curva di casa dello stadio Picco ieri durante la partita Spezia-Bari. Il tifoso si sarebbe sporto troppo perdendo l'equilibrio e scivolando oltre la balaustra, battendo la schiena e il capo dopo un volo di circa due metri. È sempre rimasto cosciente ed è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno issato in campo e poi affidato a un'ambulanza della Croce rossa che lo ha trasportato presso l'ospedale Sant'Andrea per accertamenti. La partita è rimasta sospesa per circa sei minuti.

01:57
I nuovi del Napoli

I nuovi del Napoli: luci e ombre

02:13
MCH ROSARIO CENTRAL-SAN LORENZO 0-0 MCH

Il Rosario Central non sfonda: solo 0-0 con il San Lorenzo

01:18
MCH WERDER BREMA-WOLSFBURG 2-1 MCH

Bundesliga, Werder Brema-Wolsfubrg 2-1: decide Mbangula

01:43
DICH DE ROSSI 7/11 DICH

De Rossi: "Ho questa occasione con una squadra che è una grande"

02:35
DICH VANOLI FIORENTINA 7/11 DICH

Vanoli: "Dobbiamo essere bravi a resettarci, oggi inizia un'altra battaglia"

00:50
MCH ALL FIORENTINA VANOLI

Fiorentina: il primo allenamento di Vanoli

00:58
ALLEGRI E DOMANDA PELLEGATTI DICH

La domanda di Pellegatti manda in confusione Allegri: "PPDA? Faccio fatica coi numeri..."

01:15
MCH ARRIVI CDA JUVENTUS Comolli Chiellini Ferrero Scanavino Modesto MCH

Lo stato maggiore della Juve al Cda bianconero

00:28
MCH FRANCESCO GARINO TETHER JUVENTUS MCH

Tether entra nel Cda della Juve con Francesco Guarino

02:49
DICH CUESTA PRE MILAN DICH

Cuesta: "Non firmo per il pari"

02:16
Football Business Forum

Football Business Forum

01:51
DICH VAN DER SAR DICH

Van Der Sar: "Koopmeiners? Serve tempo, ma è stato un dei più forti centrocampisti in Italia"

01:36
Le magie di Samardzic

Atalanta, le magie di Samardzic

01:32
Sarri contro l'Inter

Sarri contro l'Inter: il bilancio è in positivo

01:43
Inter, segnano tutti

Inter, segnano tutti: Chivu ha una cooperativa del gol

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Un Milan a fari spenti

Milan, avanti a fari spenti

Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

10:14
Tifoso cade nel fossato durante Spezia-Bari: partita sospesa
09:11
Di Lorenzo: "Stagione post scudetto diversa, con Conte c'è continuità"
08:02
Stadio Roma, Gualtieri: "Entro novembre progetto definitivo"
23:32
Ultras Milan: 15 minuti di sciopero del tifo a Parma
23:22
Nicola: "C'è rabbia ma questa sconfitta ci farà bene"