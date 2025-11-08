Logo SportMediaset

Calcio

Sandro Mazzola compie 83 anni: gli auguri dell'Inter

08 Nov 2025 - 11:52
© inter.it

© inter.it

Tramite i propri canali social, l'Inter ha fatto gli auguri a Sandro Mazzola, ex attaccante nerazzurro che oggi spegne 83 candeline: "Compie oggi 83 anni Sandro Mazzola, uno dei simboli più luminosi della storia nerazzurra. Il suo è un viaggio cominciato prestissimo, a soli 18 anni, in una partita destinata a restare nella memoria. Contro la Juventus, quando Angelo Moratti decise per protesta di schierare la formazione Ragazzi, tra quei giovani c’era lui. Segnò, alla prima occasione. Un lampo, l’inizio di una leggenda.

Da quel giorno, San Siro sarebbe diventato il suo teatro. Le serpentine che infiammavano la folla, la classe che parlava da sola, la capacità di guidare e ispirare. Mazzola divenne il volto di un’Inter vincente, il simbolo di una squadra che avrebbe scritto pagine immortali nella storia del calcio.

La maglia nerazzurra gli scivolava addosso come una seconda pelle. In 17 stagioni ha disputato 565 partite e realizzato 161 gol, vincendo 4 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Indimenticabile la notte di Vienna, nel 1964, quando due sue reti stesero il Real Madrid e regalarono all’Inter il primo trionfo europeo: un’emozione che vive ancora oggi.

Tantissimi auguri a Sandro Mazzola, che compie 83 anni, da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti".

