Sandro Mazzola compie 83 anni: gli auguri dell'Inter

La maglia nerazzurra gli scivolava addosso come una seconda pelle. In 17 stagioni ha disputato 565 partite e realizzato 161 gol, vincendo 4 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Indimenticabile la notte di Vienna, nel 1964, quando due sue reti stesero il Real Madrid e regalarono all’Inter il primo trionfo europeo: un’emozione che vive ancora oggi.