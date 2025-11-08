Logo SportMediaset

Calcio

Tifosi Fiorentina contestano duramente i giocatori

08 Nov 2025 - 20:43

"Senza mister non avete più scusanti... Lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti!". Alla vigilia della sfida salvezza di Marassi contro il Genoa prosegue la contestazione dei tifosi della Fiorentina con uno striscione (firmato Curva Fiesole) affisso sui cancelli dello stadio Artemio Franchi e questa volta, dopo le dimissioni del Ds Pradè e l'esonero dell'allenatore Stefano Pioli (sostituito da venerdì con Paolo Vanoli) sono i giocatori a essere fortemente contestati. La Fiorentina attualmente è all'ultimo posto della classifica di Serie A.

