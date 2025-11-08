Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie A donne, Milan batte Juve e sale al 3° posto

08 Nov 2025 - 21:25

Il sabato della quinta giornata di Serie A Women Athora 2025-26 regala un successo interno e un pareggio. A festeggiare davanti al proprio pubblico è il Milan, che supera 2-1 la Juventus nel big match di questo turno grazie alle reti di Ijeh e Dompig. Un risultato che consente alle rossonere di volare al 3° posto in classifica con 9 punti dietro Roma e Fiorentina, scavalcando proprio le bianconere. Alle quali oggi non basta la solita, esiziale Girelli. Il segno X matura invece nel 2-2 tra Inter e Sassuolo. Le nerazzurre sognano con la doppietta di Wullaert, ma la premiata ditta Clelland-Chaib rimette tutto in pareggio e consente alla squadra neroverde di strappare un punto molto prezioso.

Ultimi video

01:30
Baroni e il tabù derby

Baroni e il tabù derby

02:16
DICH BARONI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Baroni: "Un bel piglio, un bel secondo tempo, quasi la vinciamo"

02:57
DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

02:10
DICH LAZARO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Lazaro: "Questo punto fa vedere che siamo sulla strada giusta"

02:34
DICH DI GREGORIO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Di Gregorio: "Peccato, ci tenevamo a vincere"

00:46
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Servirà una prestazione collettiva e anche fortuna"

00:38
DICH JURIC PRE SASSUOLO DICH

Juric: "Bravisismi a Marsiglia, ma ora dobbiamo continuare su questa strada"

01:29
CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

01:14
I convocati di Gattuso

I convocati di Gattuso

01:37
Domani Roma-Udinese

Domani Roma-Udinese

01:33
Domani Genoa-Fiorentina

Domani Genoa-Fiorentina

01:29
Inter-Lazio amaro ricordo

Inter-Lazio amaro ricordo

01:54
Il Milan va a Parma

Il Milan va a Parma

01:29
Domani Bologna-Napoli

Domani Bologna-Napoli

01:34
Derby Vlahovic-Simeone

Derby Vlahovic-Simeone

01:30
Baroni e il tabù derby

Baroni e il tabù derby

I più visti di Calcio

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

Un Milan a fari spenti

Milan, avanti a fari spenti

Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

DICH DE ROSSI 7/11 DICH

De Rossi: "Ho questa occasione con una squadra che è una grande"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:24
Al "Tardini" striscione dei tifosi del Parma contro Milan-Como in Australia
22:17
Coni Abruzzo: "Intitolare stadio Adriatico anche a Galeone"
21:57
L'Empoli fa il punto sul restyling dello stadio Castellani
21:25
Serie A donne, Milan batte Juve e sale al 3° posto
20:58
Torino, Baroni: "Partite così ci servono"