Serie A donne, Milan batte Juve e sale al 3° posto

Il sabato della quinta giornata di Serie A Women Athora 2025-26 regala un successo interno e un pareggio. A festeggiare davanti al proprio pubblico è il Milan, che supera 2-1 la Juventus nel big match di questo turno grazie alle reti di Ijeh e Dompig. Un risultato che consente alle rossonere di volare al 3° posto in classifica con 9 punti dietro Roma e Fiorentina, scavalcando proprio le bianconere. Alle quali oggi non basta la solita, esiziale Girelli. Il segno X matura invece nel 2-2 tra Inter e Sassuolo. Le nerazzurre sognano con la doppietta di Wullaert, ma la premiata ditta Clelland-Chaib rimette tutto in pareggio e consente alla squadra neroverde di strappare un punto molto prezioso.