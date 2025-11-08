Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Coni Abruzzo: "Intitolare stadio Adriatico anche a Galeone"

08 Nov 2025 - 22:17

"Il legame tra Giovanni Galeone e Pescara è qualcosa di profondo e indissolubile, come è emerso in maniera evidente in questi giorni di grande commozione". Lo ha detto il presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, esprimendo la propria posizione sulla proposta d' intitolare lo stadio Adriatico di Pescara, già dedicato al campione abruzzese di atletica leggera Giovanni Cornacchia, all'ex allenatore del Pescara calcio Giovanni Galeone che ha traghettato la squadra di calcio del capoluogo adriatico, per ben 2 volte, in serie A. Galeone è morto ad Udine il 2 novembre scorso, dopo una lunga malattia e dalla sua scomparsa è partita l'idea di ricordarlo intitolandogli lo stadio senza però dimenticare un altro grande personaggio che ha impresso il suo ricordo nella popolazione e scritto la storia dello sport abruzzese. "Non è stato solo un allenatore di straordinaria competenza, Galeone è anche un simbolo di calcio vero, di passione e di appartenenza. - ha aggiunto il presidente del Coni - La sua figura ha lasciato un'impronta indelebile nella storia sportiva della città e dell'intero Abruzzo. Al tempo stesso, ritengo importante mantenere vivo anche il nome di Giovanni Cornacchia, atleta e uomo di sport che ha dato lustro a Pescara e all'Abruzzo intero con i suoi successi nell'atletica leggera, rappresentando con orgoglio la nostra regione a livello nazionale e internazionale. Per questo la proposta che avanzo è quella di dedicare la parte dello stadio relativa alla pista e alle attività di atletica leggera a Giovanni Cornacchia, come già avviene oggi, mentre intitolare la parte calcistica, ovvero il campo di gioco, a Giovanni Galeone. In questo modo, due grandi figure che hanno scritto pagine importanti dello sport biancazzurro continuerebbero idealmente a condividere lo stesso spazio, come fecero nella vita professionale, quando Cornacchia curò la preparazione atletica del Pescara allenato proprio da Galeone - ha concluso - Sarebbe un gesto di grande equilibrio e sensibilità capace di unire due storie straordinarie che rappresentano, ciascuna nel proprio ambito, l'eccellenza sportiva della nostra terra".

Ultimi video

01:30
Baroni e il tabù derby

Baroni e il tabù derby

02:16
DICH BARONI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Baroni: "Un bel piglio, un bel secondo tempo, quasi la vinciamo"

02:57
DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

02:10
DICH LAZARO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Lazaro: "Questo punto fa vedere che siamo sulla strada giusta"

02:34
DICH DI GREGORIO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Di Gregorio: "Peccato, ci tenevamo a vincere"

00:46
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Servirà una prestazione collettiva e anche fortuna"

00:38
DICH JURIC PRE SASSUOLO DICH

Juric: "Bravisismi a Marsiglia, ma ora dobbiamo continuare su questa strada"

01:29
CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

01:14
I convocati di Gattuso

I convocati di Gattuso

01:37
Domani Roma-Udinese

Domani Roma-Udinese

01:33
Domani Genoa-Fiorentina

Domani Genoa-Fiorentina

01:29
Inter-Lazio amaro ricordo

Inter-Lazio amaro ricordo

01:54
Il Milan va a Parma

Il Milan va a Parma

01:29
Domani Bologna-Napoli

Domani Bologna-Napoli

01:34
Derby Vlahovic-Simeone

Derby Vlahovic-Simeone

01:30
Baroni e il tabù derby

Baroni e il tabù derby

I più visti di Calcio

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

Un Milan a fari spenti

Milan, avanti a fari spenti

Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

DICH DE ROSSI 7/11 DICH

De Rossi: "Ho questa occasione con una squadra che è una grande"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:22
Parma, Delprato: "Risultato giusto, sul gol ci ho creduto"
23:20
Parma, Bernabé: "Il Milan ci ha lasciato giocare di più"
22:24
Al "Tardini" striscione dei tifosi del Parma contro Milan-Como in Australia
22:17
Coni Abruzzo: "Intitolare stadio Adriatico anche a Galeone"
21:57
L'Empoli fa il punto sul restyling dello stadio Castellani